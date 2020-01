Fire mænd anholdt for livstruende knivstik

Det var tæt på at koste en 34-årig mand livet, da han natten til den 4. januar blev stukket med en kniv i brystet på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Brabrand ved Aarhus.

Torsdag rykkede politiet ud til flere adresser i Aarhus under en koordineret aktion og anholdt fire mænd, som sigtes for drabsforsøg.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport og på Twitter.

Mændene fremstilles fredag i grundlovsforhør, hvor en dommer skal tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Flere bekymrede borgere alarmerede politiet natten til den 4. januar, da de hørte larm og tumult fra parkeringspladsen.

Blandt andet blev der afgivet mindst ét skud i den forbindelse.

Efterforskningen førte politiet på sporet af tre 19-årige og en 18-årig mand, som altså er sigtet for drabsforsøg.

Den 18-årige sigtes desuden for grov vold ved på samme sted i Brabrand at have stukket en 26-årig mand i nakken med en kniv.

Dette offer kom dog ikke alvorligt til skade.

Knivstikket, som den 34-årige mand blev ramt af, var meget tæt på at ramme hjertet, men han overlevede og blev indlagt på hospitalet.

- Ifølge lægerne var det meget tæt på, at den 34-årige var blevet ramt i hjertet, så vi betragter angrebet som et forsøg på manddrab.

- Vores vurdering er, at overfaldet skyldes en intern konflikt, som kulminerede natten til lørdag, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

Manden er uden for livsfare.

Politiet vurderer ikke, at overfaldet skete som led i en bandekonflikt.