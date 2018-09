Fire mænd fængsles efter tumult i trafikken endte med skud

Fire mænd, der blev anholdt efter et skyderi fredag aften i Skovlunde, er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Glostrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Der blev både afgivet skud og stukket med våben i forbindelse med episoden, der var kulminationen på chikane i trafikken.

Personerne i to biler generede hinanden under kørsel på Ballerup Boulevard, og det førte til, at de stødte sammen i krydset ved Bybjergvej.

Mændene stod ud af bilerne og begyndte at slås. I den forbindelse blev der affyret fire til seks skud, lød meldingen fra politiet tidligere lørdag.

Ifølge sigtelserne befandt to af mændene på henholdsvis 25 og 34 år sig i den ene af bilerne. Den yngste af dem er sigtet for vold, da han skal have slået en 23-årig mand fra den anden bil i ansigtet.

Men begge er de sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter. Under tumulten skal de have affyret skud mod den anden bil og været i besiddelse af skarpe og stumpe genstande, som muligvis kan have været en økse.

Samme sigtelse forlyder fra den anden bil, hvor en 19-årig ung mand og en mand på 23 år sad. Også her blev affyret skud og gjort brug af skarpe og stumpe genstande i tumulten.

To af mændene på 23 og 34 år fik blandt andet stiklæsioner. Men ingen blev ramt af skuddene. Det fremgår uklart af sigtelserne om der var flere personer i bilerne end de anholdte.

Politiet har tidligere meldt ud, at sagen ikke ser ud til at have sammenhæng med den seneste tids skyderier i forbindelse med en bandekonflikt i Storkøbenhavn.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Samtlige er fra Ballerup-området. Flere af dem er tidligere blevet straffet under lignende bestemmelser.

Det har ikke været muligt for politiet at oplyse, hvordan de fire mænd forholder sig til sigtelserne.