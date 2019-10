Fire mænd sigtes for at indsmugle kokain fra Uruguay

Fire mænd sigtes for at have indsmuglet seks kilo kokain til Danmark.

Kokainen skal være kommet hertil fra Uruguay.

Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Mændene, der er mellem 24 og 30 år, bliver krævet varetægtsfængslet, da de sammen med tre andre mænd torsdag blev anholdt i Kastrup for indsmugling af seks kilo kokain.

Det skete ifølge politiet efter en "kort og intensiv efterforskning".

Foruden kokainen beslaglagde politiet i forbindelse med anholdelserne også en skarpladt pistol.

De tre sidste anholdte bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør.

Lidt før klokken 14 fredag blev den første af mændene, en 26-årig mand, stillet for en dommer. Han blev anholdt torsdag omkring klokken 17.15.

I retsmødet lød det, at han nægter sig skyldig og gerne vil forklare sig i sagen. Forklaringen foregår dog for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Derfor er det ikke muligt at høre, hvad han fortæller.