Fire personer er dræbt i hotelskyderi i australske Darwin

Mindst fire personer er blevet dræbt i et skyderi i den australske by Darwin.

Det skriver de australske medier ABC og Channel 9.

Begge medier skriver, at en 45-årig mand, der er mistænkt for at stå bag skyderiet, er blevet anholdt.

Vidner fortæller ifølge ABC, at den formodede gerningsmand gik ind på Palms Motel i Darwin med et pumpgun-gevær og begyndte at skyde på flere døre.

- Han skød mod alle værelserne, og han gik rundt til alle værelser, mens han ledte efter en eller anden, og han skød dem alle. Derefter så vi ham skynde sig ud, hoppe ind i sin Toyota og skynde sig væk, siger vidnet John Rose til ABC.

Den formodede gerningsmand var på fri fod i omkring en time.

Lee Morgan, der er politiinspektør i det australske territorie Northern Territory, bekræfter anholdelsen ifølge nyhedsbureauet AP.

- På nuværende tidspunkt har vi fået meldinger om fire omkomne. Derudover er der et antal personer, der er blevet skudt, siger Lee Morgan.

Der er ikke nogen officielle meldinger om motivet bag skyderiet.

Den australske premierminister, Scott Morrison, siger dog, at skyderiet ikke betragtes som en terrorhændelse. Det skriver AP.

- Det her er en forfærdelig voldshændelse, der allerede - så vidt jeg er orienteret - har krævet fire liv, siger den australske premierminister.