Fire personer ført væk efter skuddrama

Fire meget unge voksne, to mænd og en to kvinder, er netop af politiet blevet ført bort iført hvide dna-dragter fra en etageejendom i Eskebjerggård i Måløv, oplyser Ekstra Bladets medarbejder på stedet.

Københavns Vestegns Politi har endnu ikke meldt ud, om der er sket anholdelser i sagen.

Læs mere om skudepisoden, som fandt sted tidligere søndag aften her.

- Talstærkt politi med skjold og maskinpistoler trængte for kort tid siden ind i opgangen og kom kort tid efter ud med de tre personer, som tilsyneladende ikke modsatte sig, siger Ekstra Bladets medarbejder kl. 22.25.

Søndag kl. 18.34 fik politiet en anmeldelse om skyderi på Måløv Hovedgade. Der var blevet afgivet mange skud. En bil blev ramt.

- Vidner har set tre personer flygte til fods fra den bil, som blev ramt af skud. Noget tyder på, at det er disse tre personer, der nu er blevet anholdt af politiet, siger medarbejderen.

Politiet er ved 22.40-tiden ved at afsøge området med hunde. Der er opsat lys for at kunne undersøge gerningsstedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi, men det har ikke været muligt.

Opdateres...

