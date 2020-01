Fire sårede efter voldsomt knivoverfald

Fire personer er kommet til skade, hvoraf to er blevet stukket med kniv efter et overfald ved en kiosk i Helsingør

Politiet er massivt til stede ved en rundkørsel ved Bjarkesvej i Helsingør efter et voldsomt overfald, som ifølge kommunikationsenheden ved Nordsjællands Politi har resulteret i fire tilskadekommende.

To af de fire skulle angiveligt være blevet stukket ned med en kniv, men ingen skulle ifølge politiet være i livsfare.

Efter overfaldet er to mænd blevet set løbe fra stedet, men politiet kan endnu ikke oplyse noget om baggrunden for den voldsomme episode.

Både kiosken og frisør-forretningen har interesseret politiets teknikere efter det voldsomme optrin. Foto: Ekstra Bladet

En anholdt

En af de to, som flygtede fra stedet, er blevet anholdt, efter at han kort efter episoden vendte tilbage til stedet og henvendte sig til politiet.

Han er ifølge politiet 37 år gammel og kommer fra Snekkersten.

Ifølge Helsingør Dagblad dukkede to mænd fredag formiddag op i kiosken, hvor de fire tilskadekommende blev angrebet med både knive og baseball-bats. En person brækkede armen efter et slag med et bat, mens mindst to fik overfladiske snitsår.

Ekstra Bladets reporter på stedet fortæller, at tre politibiler og tre ambulancer holdt foran et nu afspærret område, hvor der både ligger en kiosk og en frisør.

Politiets indsats foregik indledningsvis i kiosken, men teknikerne, som var iført blå heldragter, gik efterfølgende i gang med at undersøge frisør-forretningen, som ligger lige ved siden af.

Ifølge vidner på stedet har en helikopter ligeledes været landet på gerningsstedet, før den kort efter fløj væk igen.