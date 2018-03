Fire skiløbere frygtes omkommet i lavine

En lavine i det schweiziske skisportsområde Vallon d'Arbi frygtes at have kostet fire mennesker livet.

Lavinen ramte fredag, og en omkommet skiløber er fundet.

Men lørdag over middag savnes fortsat tre.

Politiet siger, at redningshold ledte efter de fire frem til klokken 03.30 natten til lørdag. Redningsarbejdet blev genoptaget lørdag klokken 09.00.

- I løbet af natten blev én omkommet bjærget. Den formelle identifikation er fortsat i gang, sagde politiet lørdag eftermiddag i en erklæring.

De tre skiløbere, der savnes, er en schweizer samt to franskmænd.

Nyhedsbureauet AP skriver, at de savnede var del af en gruppe, der blev ramt af lavinen fredag. Det lykkedes hurtigt to skiløbere i gruppen at komme fri, men resten blev dybere begravet.

Vallon d'Arbi er et skisportsområde for erfarne skiløbere. Det ligger i den sydvestlige del af landet nær grænserne til Frankrig og Italien.

Løjperne lukkes ofte af sikkerhedsårsager, og de lokale turistmyndigheder anbefaler, at skiturister tager en lokal guide med under turene i terrænet.

Lavinen er den seneste af en række ulykker, der har ramt skiturismen i Schweiz i denne sæson.

Tilbage i februar blev tre skiløbere dræbt ved en lavine i alperne i Schweiz.