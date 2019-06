Fire skudsåret under mesterskabsfest

Fire personer er blevet såret af skud under fejringen af Toronto Raptors, der har vundet det nordamerikanske mesterskab i basketball.

To personer er anholdt i sagen, skriver Associated Press.

- Vi har personer anholdt med skydevåben, og det er begyndelsen på efterforskningen, siger Torontos politichef, Mark Saunders.

Skyderiet fandt sted kort før klokken 16.00 lokal tid - det svarer til klokken 22.00 dansk tid.

Skuddene blev affyret i nærheden af Nathan Phillips Square, hvor sejrsparaden sluttede.

Skyderiet førte til kaotiske scener i den store folkemængde. Foto: Reuters

En såret kvinde bliver fjernet fra gerningsstedet. Foto: Reuters

Skyderiet førte til kaotiske scener blandt den bageste del af den store folkemængde, som var samlet. Episoden forårsagede dog kun en kort pause i de festlige taler.

Der var omkring to millioner mennesker samlet i Toronto for at fejre mesterskabet. Blandt dem var Canadas premierminister, Justin Trudeau.