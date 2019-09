Fire ton kokain fundet hos voldeligt syndikat

Fire ton kokain og to millioner euro i kontanter, hvoraf den ene million blev fundet i en narkobarons 'panikrum', blev konfiskeret, da politiet slog til mod et velorganiseret og yderst voldeligt narkosyndikat i Spanien 26. september i år.

Europol kalder organisationen for den største organiserede kriminelle gruppering involveret i narkosmugling og hvidvask i det østlige Spanien, og de deler nu billeder fra operationen, hvor i alt 81 mennesker er blevet anholdt, heraf 42, da operationen kulminerede 26. september, mens 13 hjem blev ransaget. De anholdte er pt. sigtet for hvidvask af over syv millioner euro.

Den koordinerede aktion gik under kodenavnet 'Operation Beautiful' og involverede politimyndigheder fra Colombia, Frankrig, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien, støttet af Europol.

Ved aktionen i torsdags beslaglagde politiet også tre skydevåben, værdifulde smykker, luksusure, 42 biler og en 25 meter lang yacht, mens de har frosset 800 bankkonti og ejendomme til en værdi af 20 millioner euro.

Ifølge Europol er der tale om en meget organiseret kriminel gruppe med en klar struktur og forskellige aktiviteter, der inkluderer afpresning, inkassovirksomhed og såkaldt 'vuelcos', der er voldelige røverier mellem organiserede kriminelle grupper, hvor de udgiver sig for at være politifolk.

'Gruppen var yderst voldelig og mistede for nyligt et medlem, der blev myrdet i byen El Campello i Spanien. De mange anholdelser og beslaglæggelser i løbet af den lange efterforskning har gjort medlemmerne mere dristige og hensynsløse. Dette førte til afsløring af penge-transaktioner mellem lederne af organisationen', skriver Europol i en pressemeddelelse.

Se billeder fra aktionen herunder:

'Operation Beautiful' startede i 2018. Efter kulminationen på operationen er to millioner euro i kontanter er nu i politiets varetægt. Kokainen er blevet transporteret i både, trailere, lastbiler og biler med skjulte rum.Foto: Europol

42 personer blev anholdt 26. september, hvor Operation Beautiful kulminerede. I alt er 81 blevet anholdt. Foto: Europol

Politiet har beslaglagt 42 biler i aktionen. Foto: Europol

Politiet har beslaglagt tre skydevåben. Foto: Europol

