Fire TV2-ansatte sigtet af politiet

Fire medarbejdere på TV2 er af politiet blevet sigtet i forbindelse med den forbudte dokumentar om forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det oplyser TV2 til Ritzau.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

De fire medarbejdere er administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz samt en redaktionschef og en journalist fra dokumentargruppen.

De sigtes efter straffelovens paragraf 264 a om uberettigede optagelser på et sted, der ikke er frit tilgængeligt.

Dermed har Østjyllands Politi slået en kolbøtte siden februar, hvor etaten valgte at stoppe efterforskningen, fordi man ikke mente, at de skjulte optagelser var uberettiget i straffelovens forstand.

Til halloween-fest i lorteble

'Det er vores vurdering, at domstolene vil nå frem til, at afdækning af eventuelle kritisable forhold på et plejehjem er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dertil kommer, at optagelserne efter det oplyste er sket i én privat bolig efter samtykke fra beboeren og dennes pårørende., står der blandt andet i afgørelsen fra Østjyllands Politi.

'På den samlede baggrund er det vores opfattelse, at optagelsen og videregivelsen ikke kan karakteriseres som uberettiget i straffelovens forstand', lyder det videre.

Siden er både by- og landsretten nået frem til det modsatte resultat - og har nedlagt fogedforbud mod TV2-dokumentaren med de skjulte optagelser.