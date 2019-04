Fire unge bortført og tæsket

To mænd er blevet idømt fængselsstraffe på op til et år efter have bortført og tæsket fire drenge på omkring 17 år

Efter at have ført fire yngre drenge bort og givet dem tæsk er to unge mænd blevet idømt mellem seks måneders og et års fængsel.

Det fortæller anklager hos Fyns Politi Sabrina Holmegaard til Ekstra Bladet.

Da overfaldet var slut, forsøgte mændene at køre en af drengene ned.

- I forhold til hans skader kunne det have været værre. Han forstuver sin ankel, brækker en finger og får hudafskrabninger, siger anklageren om drengen, der blev påkørt. Alle drenge fik knubs fra spark og slag.

Gerningsmændene nægtede at have været på gerningsstedet og nægtede, at de kendte ofrene.

På videoovervågningen fra stedet kunne man derimod se volden, der blev udøvet.

Drengene har forklaret, at de var klar over, hvem gerningsmændene var, da de er kendte i området.

3 unge mænd fra #Odense idømt hhv. 1 år, 8 mdr. og 6 mdr. i fængsel for bl.a. overfald, vold, knivstikkeri og forsætlig påkørsel. Nogle af ofrene var 4 mindreårige drenge. #anklager #dkkrim — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 3. april 2019

Knivoverfald

En af gerningsmændene fra det førnævnte forhold fortsatte sine kriminelle handlinger samme dag med en anden gerningsmand.

- En time efter sker der et knivoverfald på en person, siger Sabrina Holmegaard fra Fyns Politi.

Mændene er alle omkring 20 år, mens fire af ofrene er omkring 17 år.

- På to af dem var der en påstand om udvisning, fordi de er somaliske statsborgere. Begge fik en advarsel, da de er født og opvokset i Danmark, siger anklageren.

De nu dømte voldsmænd udbad sig efter retssagen betænkningstid i forhold til at anke dommen.