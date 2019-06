Fire unge sigtet for gruppevoldtægt

Ifølge 16-årig pige blev hun udsat for gruppevoldtægt ved Brabrand sø i det vestlige Aarhus

Fire unge mænd i alderen 16-19 år er sigtet for gruppevoldtægt af en 16-årig pige.

Det oplyser Østjyllands Politi til Aahurs Stifttidene.

Den unge pige tog kontakt til politiet og anmeldte voldtægten fredag morgen klokken 08.46.

Ifølge anmeldelsen var gruppevoldtægten fundet sted kort forinden ved Brabrand sø i det vestlige Aarhus.

Politiet var efterfølgende massivt tilstede på gerningsstedet, og den videre efterforskning ledte til anholdelsen af fire mænd på 16, 18, 19 og 19 år, oplyser politiet.

Det er endnu uvist om de fire unge skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

De indledende undersøgelser tyder på, at både offer og anholdte har et forudgående kendskab til hinanden, men da efterforskningen pågår afviser politiet at oplyse yderligere.

- Vi har stadig en række tekniske undersøgelser og vidneafhøringer foran os, som skal klarlægge forløbet, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Opdateres..