Fire voksne skal vidne i pædofili-sag: - Vi blev også misbrugt som børn

I en sag om pædofili, der er rejst mod en offentligt ansat IT-medarbejder, har anklagemyndigheden helt usædvanligt fået rettens tilladelse til at føre fire voksne vidner, der fortæller, at de også blev seksuelt misbrugt af den tiltalte, da de var børn.

Men de seksuelle overgreb, der skete for mange år siden, blev dengang ikke anmeldt til politiet, og forbrydelserne er nu strafferetligt forældede.

Alligevel vil anklager Anders Larsson afhøre vidnerne, tre kvinder og en mand, når retssagen mod den 57-årige går i gang torsdag ved Københavns Byret.

Det sker for at belyse den tiltaltes fremgangsmåde, hvordan han skaber kontakt til sine ofre, hans opførsel og karakteren af de seksuelle handlinger.

Den 57-årige nægter anklageskriftets tre forhold om seksuelle overgreb på to piger i seks-otte års alderen og besiddelse af over 11.000 fotos og 5000 videoer med børneporno.

Anklager Anders Larsson siger til Ekstra Bladet, at han er tilfreds med rettens kendelse, der tillader, at vidnerne bliver ført i retten mod den daværende forsvarers protest. Anklageren bemærker, at rettens kendelse ikke er blevet kæret til Østre Landsret.

Forsvarer: 'Mudderkastning'

Den tiltalte 57-årige skiftede forsvarer kort før jul, og advokat Søren Bech mener, at der er tale om en usædvanlig og overflødig bevisførelse:

- Jeg kan ikke se, at det kan bruges til andet end mudderkastning, og karakter-vidner er ikke tilladt i dansk ret, siger forsvareren.

Københavns Byret siger i sin kendelse, at det ikke 'på forhånd kan udelukkes' at de fire vidner kan have betydning for bevis-bedømmelsen, at forsvareren kan udspørge vidnerne, og at forsvarerens indsigelser vil indgå i rettens samlede bedømmelse af sagen, herunder ved vurderingen af bevis-værdien af vidnernes forklaringer.

Den 57-årige blev anholdt i januar sidste år. Det skete efter et tip fra en SSP-medarbejder, der satte den 57-årige i forbindelse med seksuelle overgreb på en pige, der havde ændret adfærd på grund af overgrebene.

Der er nu rejst tiltale mod den 57-årige for 'andet seksuelt forhold end samleje' med pigen fra hun var seks til otte år gammel. Det skete 20-25 gange, lyder tiltalen.

Den samme pige og en jævnaldrende veninde blev, ifølge tiltalen, også udsat for blufærdighedskrænkelse, hvor manden lagde sig nøgen på en madras foran pigerne og fik dem til at beføle sig.

På den 57-åriges computere og eksterne harddiske fandt politiet 11.370 fotos med børneporno og 5083 videoer.

Under retssagen, der varer fire dage, og hvor dommen ventes 25. januar, kræves den 57-årige også idømt et opholdsforbud, så han ikke må opholde sig sammen med børn under 18 år.