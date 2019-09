Fireårig dreng alvorligt kvæstet efter fald

Fyns politi oplyser, at en fireårig dreng fra Odense er kommet til skade, efter han er faldet fra 1. sal.

- Han er umiddelbart kommet ret alvorligt til skade, siger vagtchef Thomas Bentsen til Fyens.

Drengen faldt ud af et vindue i et etagebyggeri på Ejbygade søndag eftermiddag. Han blev efter ulykken hastet til Odense Universitetshospitals traumecenter, hvor han bliver behandlet.

Han har pådraget sig en større flænge i panden. Politiet vurderer, at han er faldet fire til fem meter ned og har ramt en betonkant.

- Da vi forlader hospitalet, er han heldigvis vågen, og det er jo et godt tegn, siger vagtchefen dog.

Ifølge Thomas Bentsen har politiet ikke mistanke om, at der skulle være et kriminelt forhold. Så vidt politiet er informeret, er ulykken sket under leg, hvor vinduet har været åbent.

Vagtchefen kan ikke oplyse om de nærmere omstændigheder. Han fortæller dog, at der var voksne til stede, da ulykken skete.