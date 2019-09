Fireårig pige ramte niårig dreng i hovedet med kniv

Mor og mormor er nu anholdt for at have efterladt fem små børn alene hjemme

En mor og en mormor er blevet anholdt i staten Florida i USA for have efterladt fem børn i alderen fra tre til ni år alene hjemme. Mens børnene var alene hjemme, blev en niårig dreng ramt i hovedet af en kniv, der blev kastet af en kun fireårige pige.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News og CBS12

Den 30-årige mor Julie Belliard tog fredag morgen afsted for at gå på arbejde. Hun efterlod sine fem børn i huset, hvor de blev passet af deres 55-årige mormor Marie Pierre.

Men da Julie Belliard havde brug for at blive hentet i bil fra sin arbejdsplads, kørte mormoren ifølge politiet i Port St. Lucie af sted for hente sin datter, mens de fem børn i mellemtiden blev efterladt alene hjemme. Og så gik det helt galt.

Den niårige dreng fik udleveret en mobiltelefon, så han kunne ringe til sin mormor i tilfælde af, at noget gik galt. Og der gik ikke lang tid, før familiens yngste tre-årige barn samlede en stor køkkenkniv op. En fire-årig pige tog herefter kniven ud af det yngste barns hånd og kastede kniven ud i lokalet. Den store kniv ramte fjernsynet og røg herefter direkte ind i baghovedet af den ældste dreng på ni år.

Et andet barn så, hvordan det begyndte at bløde fra den niårige drengs hoved og forsøgte at ringe til sin mormor, men hun tog ikke telefonen. Til sidst løb en otteårig dreng ind til naboen og bad om hjælp.

Den niårige dreng blev i en redningshelikopter fløjet til det nærmeste hospital. (Foto: Politiet i Port St. Lucie)

Naboen bragte alle børnene over i sit eget hjem og svøbte et håndklæde omkring hovedet på den niårige dreng for at stoppe blødningen. Herefter blev der ringet efter politi og ambulance. Den niårige dreng blev fløjet med en redningshelikopter til St. Mary's Medical Center, hvor han blev behandlet for sin skade, der ikke var livstruende.

I forbindelse med sagen opdagede politiet hurtigt, at samtlige børn var i dårlig fysisk tilstand og ikke havde været vasket gennem længere tid. De havde insektbid på benene og levede under usle forhold.

De sociale myndigheder blev tilkaldt for at undersøge sagen, hvorefter samtlige børn blev tvangsfjernet fra hjemmet. Moderen og mormoderen blev efterfølgende anholdt og sigtet for forsømmelse af børnene.