Fireårig pige uden for livsfare

En fire-årig pige er uden for livsfare, efter hun søndag pådrog sig kritiske skader, da stammen fra en råddent træ knækkede og faldt ned over hende.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi til Ekstra Bladet.

- Det går heldigvis den rigtige vej, efter hun har fået den fornødne behandling på sygehuset. hun havde både pådraget sig nogle knoglebrud og indre kvæstelser, men dem har lægerne heldigvis fået styr på, så hendes tilstand nu betegnes som stabil, siger kommunikationsansvarlig Martin Bjerregaard.

Ulykken skete søndag, da pigen befandt sig på en parkeringsplads ved svømmehallen i Nykøbing Sjælland sammen med sin mor. Her knækkede træet ifølge politiet pludselig over jordhøjde og den 40 cm brede stamme faldt ned over pigen og hendes mor, der dog ikke fik så alvorlige skader, som sin datter.

Det er endnu uvist præcis, hvorfor træet knækkede. følge tv2øst var træet så angrebet af råd, at deres mand på stedet kunne presses en finger ind i stammen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at det nu op til sagkyndige at vurdere, hvorfor træet knækkede, men søndagens kraftige blæst kan have spillet en rolle.

- Vi har taget rapport om hændelsen for at klarlægge omstændighederne og får at se, om nogen kan drages til ansvar i den her sag. Måske ikke strafferetsligt, men så måske erstatningsmæssigt, siger Martin Bjerregaard.

I forbindelse med ulykken blev beredskabet ved Odsherred Kommune aktiveret søndag for at tjekke de resterende træer ved svømmehallens parkeringsplads.

- Det var vigtigt for os at sikre, at der ikke var flere træer, som var i risiko for at knække, og derfor blev samtlige tjekket. Beredskabets tilbagemelding lød, at resten så sunde og finde ud, siger Martin Bjerregaard.