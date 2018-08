Fiskekutter sank - politiet mistænker alkohol

En fiskekutter sank i nat uden for Hirtshals Havn. Skipperen reddede sig selv i land

En fiskekutter sank i nat, da den sejlede ind i molen uden for Hirtshals Havn.

Flere redningsbåde og en forsvarets helikopter rykkede ud, da alarmen lød klokken 03. Men da redningsfolkene nåede frem, havde fiskeskipperen selv reddet sig op på molen.

- Han har det efter omstændighederne godt. Men vi har en mistanke om, at der er alkohol involveret, så han blev taget med til sygehuset for at få taget en blodprøve, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi til DR P4 Nordjylland.

Den lille fiskekutter ligger lige nu ud for indsejlingen til Hirtshals Havn. Den skal efter planen bjærges i torsdag af Forsvarets redningstjeneste.