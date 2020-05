Fisker fik ligdel på krogen: Politiet afsøger havn

Efter en lystfisker 4. maj fiskede hvad der ligner en lårbensknogle fra et menneske, op af Randers Havn, afsøger politiet nu havnen for en savnet person

Østjylland Politi er lige nu i gang med at afsøge Randers Havn.

Det er de, fordi en lystfisker 4. maj fik en noget anderledes fangst på krogen.

Det bekræfter de over for Ekstra Bladet onsdag eftermiddag.

- Vi er lige nu til stede i Randers Havn med dykkere. Det er vi, fordi vi har en mistanke til, at en person vi har eftersøgt, muligvis kan befinde sig i fjorden.

- Jeg kan ikke komme konkret ind på, hvad det er, vi har fundet. Men det er korrekt, at der er blevet fundet en knogle, der gør, at vi mistænker, at der kan være en person i fjorden, vi har savnet, fortæller vagthavende ved Østjylland Politi.

En båd blev også sendt på vandet for at scanne området efter eventuelle spor. Foto: ØXENHOLT FOTO

Ekstra Bladet har været i kontakt med den lystfisker, der 4. maj fiskede knoglen op af Randers Havn.

- Ja, jeg var nede at fiske ved Randers Havn 4. maj for hyggens skyld, fortæller 23-årige Emil Johannessen, der til daglig er kokkeelev.

Men hyggen varede ikke længe, før der var en noget anderledes fangst på krogen.

Emil Johannesen fik 4. maj en knækket lårbensknogle på krogen, da han fiskede i Randers Havn. Nu afsøger politiet havnen for en savnet person. Foto: ØXENHOLT FOTO

- Da jeg fik det op af vandet, var det en stor knækket knogle. Jeg sendte et billede til min far af den knækkede knogle, der sagde, at jeg burde kontakte politiet, så det gjorde jeg.

- Det var selvfølgelig en lidt speciel oplevelse, men jeg er okay. Nu håber jeg bare, at det måske kan give afklaring for nogle pårørende, fortæller Emil Johannessen.

Hos Østjyllands Politi kan de ikke komme nærmere ind på, hvem de eftersøger i Randers Havn.

- Hvis vi finder noget, så skal de pårørende selvfølgelig have besked først. Så lige nu kan jeg ikke fortælle mere, fortæller vagthavende ved Østjylland Politi.

Ekstra Bladet følger sagen.