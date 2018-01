Fitness-app afslører hemmelige militærbaser

Fitness-app'en Strava har lagt alle sine data ud på internettet som et stort kort i et marketingstunt. Brugere af app'en tæller dog militærpersonel fra blandt andet USA og Storbritannien, hvis placering dermed ufrivilligt er blevet afsløret.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

- Det er et smukt kort. Men det er ikke fantastisk for den operationelle sikkerhed. Amerikanske baser er klart synlige og kan kortlægges, siger analytiker Nathan Ruser ved United Conflict Analysts til avisen.

Strava lader motionister kortlægge deres løbe- og cykelture, tage tid og måle afstande.

Det er en kortlægningen af motionsruterne, som Strava har lagt på nettet. Ifølge selskabet selv består kortet af mere end tre milliarder GPS-målinger. Ruterne er angivet som lysende streger på en sort baggrund.

Jo flere, der bruger app'en i et område, jo stærkere lyser stregen.

I områder som krigszoner, hvor der ikke er mange motionerende smartphone-ejere, bliver ruterne dog ekstremt synlige. Og så detaljerede, at man kan kortlægge baser.

- I Syrien lyser kendte amerikanske baser og forposter op. Russiske positioner i mindre grad.

- Jeg tror mange mennesker kommer til at få skældud mandag, siger analytiker Tobias Schneider til The Guardian.

På steder som Afghanistan, Syrien og Djibouti er brugerne af Strava nærmest kun udenlandsk militært personale.

Tobias Schneider siger, at eksempelvis amerikanske baser og forposter i Afghanistans Helmand provins er ekstremt synlige.

Strava har umiddelbart ikke skjult noget, så baser og andre steder, der er slørede eller helt fjernet fra tjenester som Google Maps og Apple Maps er fuldt synlige.

Også uden for krigszoner kan Stravas kort vise fortrolige områder. The Guardian skriver, at man kan se veje i Homey Airport, bedre kendt som den tophemmelige amerikanske base Area 51.