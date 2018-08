Flår veninden ned på togskinnerne

En festlig aften sluttede på voldsom vis for to svenske kvinder.

Da en 21-årig kvinde rev sin veninde i håret og hev hende ned på togskinnerne. Det skete kun et par minutter før toget kom, skriver Aftonbladet.

- Jeg troede, at jeg skulle dø, fortæller kvinden ifølge Aftonbladet.

Det voldsomme overfald skete klokken et om natten den 26 juni på Bredängs station syd for Stockholm. De to kvinder havde været ude sammen på en klub i Brädangs. Da stedet lukkede, blev de angiveligt uenige om, hvad de skulle og begyndte at skubbe til hinanden.

Mistede besindelsen

Pludselig skulle den 21-årige kvinde have mistet besindelsen.

- Hun troede, at jeg ville gå hjem med en fyr, og så græd og skreg hun og rev mig i armen, siger den forurettede kvinde til det svenske medie.

De skulle have fortsat skænderiet, mens de ventede på toget, der ville komme inden for et par minutter.

Kvinden skulle have skreget på hjælp, mens de lå på skinnerne. Det fik flere personer på platformen til at komme hende til undsætning, og begge kvinder blev løftet op fra skinnerne, skriver Aftonbladet.

Ved ikke, hvorfor hun gjorde det

- Jeg græd og græd og ville væk derfra. Hendes øjne var ikke normale, og hun lod mig ikke gå. Jeg kunne se, at hendes ansigt var fuld af had, men jeg ved ikke, hvorfor hun gjorde det her, siger den forurettede kvinde til Aftonbladet.

Den 21-årige er blevet anklaget for grov mishandling i Södertörns distriktsdomstol, og sagen kommer for retten i næste uge.

Ifølge anklageren er handlingen alvorlig og farlig. Den 21-årige kvinde har udvist usædvanlig voldelig adfærd, ved at trække den forurettede ned på skinnerne.

Den anklagede kvinde skulle angiveligt have beklaget dybt for, hvad hun har gjort under forhøret.

- Jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Jeg greb hendes hår og tænkte ikke over, hvad jeg gjorde i øjeblikket, sagde hun under forhøret, ifølge Aftonbladet.