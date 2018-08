Flammerne var fem til otte meter høje: Jeppe havde sagt farvel til huset

Naturbrand hærgede lørdag sommerhusområde i knastøre Nordjylland. Det kunne let være gået helt galt

Jeppe Lynge (th.) foran sit hus, som blev reddet i sidste øjeblik. Foto: René Schütze

At Jeppe Lynge og familiens sommerhus står endnu, er et mindre mirakel.

En naturbrand i et sommerhusområde i Blokhus lørdag omkring middag blev stoppet kun en håndfuld meter fra det stråtækte hus.

Kun ved brandvæsnets hurtige indsats, og fordi en ven af familien blev tilbage og pøsede vand på huset, blev det reddet med alt indhold intakt.

- Da vi opdagede flammerne, som vel var fem-otte meter høje, var de omkring 100 meter fra huset. Så rydder vi bare alt, fortæller han.

Der befandt sig på det tidspunkt fem børn i huset i alderen 3 til 12 år og dem skyndt de voksne sig at få i sikkerhed.

- Huset havde vi afskrevet. Vi glædede os bare over, at ingen kom noget til. At det kun var fysiske ting.

Sommerhus-område ramt af naturbrand

Men snarrådige brandfolk fik i sidste øjeblik vendt ilden væk fra huset i allersidste øjeblik. Det skete blot fem meter fra huset.

- Brandfolkene fra Pandrup var her efter bare 15 minutter, og det tror jeg blev afgørende. Skulle vi have ventet på mandskab fra Aalborg eller Hjørring, så havde de ikke nået det, siger Jeppe Lynge.

Ikke alle sommerhusejere var dog så heldige som Jeppe Lynge og familien. Et sommerhus i området er totalt udbrændt til fundamentet, mens en mindre håndfuld sommerhuse er berørt i mindre omfang.

Helt præcist skete branden i området vest for Pirupshvarrevej, nord for Tobaksvej og syd for Moreavej.

Politiet har meddelt, at branden nu er under kontrol, men beboere i det berørt område kan først vende tilbage i løbet af de sene eftermiddagstimer, fordi slukningsarbejdet stadig pågår hist og her.

Fantastisk

Efter branden kom under kontrol lød det glædelige toner fra politiet.

- Det er fantastisk, at den er blevet slået ned. Det er et træls område. Der er meget mere, som kunne være brændt, lød det fra Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi,

I timerne omkring middag var branden ude af kontrol og politiet advarede i kraftige vendinger om at begiver sig ind i området.

Berørte beboere 'kan rette henvendelse til politipatruljerne på Aalborgvej og Tobaksvej og få nærmere info,' lyder det i en pressemeddelelse.

Ingen mennesker eller dyr meldes kvætet eller omkommet i branden.

Jeppe Lynges sommerhus, som nær var blevet ædt af flammerne. Foto: René Schütze

Dette hus overlevede ikke mødet med naturbranden. Foto: René Schütze