Flere alvorlige færdselsulykker: En dræbt og to kvæstet

En kvinde har torsdag mistet livet i en trafikulykke på Nedervej på Sydals.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Kvinden er blevet kørt over af en en bilist.

Hun er ikke identificeret, lyder det fra politiet.

To kvæstet

I en anden færdselsulykke ved Haderslev er to personer alvorligt kvæstet i en trafikulykke. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Vi har et alvorlig færdselsuheld i krydset Fjelstrupvej - Aastrup Allé i Haderslev. En bil er kørt ind i et træ, her er to alvorligt tilskadekomne, skriver politiet.

Politiet arbejder i øjeblikket på stedet og opfordrer i den forbindelse personer til at holde afstand til ulykkesstedet.

