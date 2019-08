Flere alvorlige færdselsulykker: To dræbt og en kvæstet

To personer har torsdag aften mistet livet ved to forskellige færdselsulykker

En kvinde har torsdag mistet livet i en trafikulykke på Nedervej på Sydals.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Kvinden er blevet kørt over af en en bilist.

Hun er ikke identificeret, lyder det fra politiet.

Ifølge TV2 kom kvinden kørende på cykel, da hun blev ramt af bilen. Den mandlige bilist er ifølge mediet blevet anholdt, og politiet har testet, om han var spirituspåvirket.

Politiet ønsker dog over for TV2 ikke at afsløre, hvad testen viste.

Kvinde dræbt i færdselsuheld, Nedervej, Sydals. Kvinden kørt over af bilist. Kvinden er pt. ikke identificeret. Der er en del tilskuere på stedet. Hold afstand til uheldsstedet. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 8, 2019

En person i kritisk tilstand

I en anden færdselsulykke ved Haderslev var to personer alvorligt kvæstet i en trafikulykke. Det oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi først på Twitter.

- Vi har et alvorlig færdselsuheld i krydset Fjelstrupvej - Aastrup Allé i Haderslev. En bil er kørt ind i et træ, her er to alvorligt tilskadekomne, skriver politiet.

Vagtchef Søren Strægaard uddyber omkring klokken 21.40.

- Vi får anmeldelsen klokken 20.49 om trafikulykken. Der er to alvorligt kvæstet, og jeg har netop fået besked om, at den ene er død. Det skulle være føreren, der er dræbt, og mere kan jeg ikke sige nu. Vi arbejder på stedet, siger han.

Den anden person er fortsat i kritisk tilstand.