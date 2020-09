Flere anholdt for Jonas-drab

Politiet forventer, at de skal fremstilles ved Retten i Roskilde torsdag

To unge mænd er sent onsdag eftermiddag blevet anholdt i forbindelse med overfaldet og drabet på Jonas Niels Frederik Drewsen i Gundsømagle nord for Roskilde.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 17. september afgik Jonas Drewsen ved døden af sine kvæstelser, som han fik som følge af knivoverfaldet, der fandt sted ved hans hjem.

De anholdte vil i løbet af onsdag aften blive afhørt i sagen.

Politiet forventer, at de skal fremstilles ved Retten i Roskilde torsdag.

