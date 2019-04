Flere anholdt ved Rasmus Paludan-demonstration

Den yderligtgående islamkritiker Rasmus Paludan demonstrerede mandag på Frederiksberg, hvor han blandt andet har brændt en koran af.

Demonstrationen blev mødt af en moddemonstration på mellem 60 og 80 personer.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at det har været nødvendigt at foretage flere anholdelser i forbindelse med demonstrationerne.

- Vi har lavet fire anholdelser. En for stenkast og tre overtrædelse af Politiloven, siger vagtchef ved Københavns Politi Tommy Laursen.

Rasmus Paludan demonstrerede i Vibeke Salicaths Have på Frederiksberg.

Han har nu forladt stedet for at starte en ny demonstration, som ifølge partiets hjemmeside vil foregå på Stamholmen i Hvidovre, hvorefter han omkring klokken 19 mandag aften vil demonstrere endnu en gang i Farum.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller kort før klokken 16, at Paludan nu står på en græsplæne ved Stamholmen ved nedkørlsen til Brøndby Havn, hvor han er omringet af politi.

Politiet omgiver Rasmus Paludan ved Stamholmen. Foto: Kenneth Meyer

- Der er 20-25 store patruljevogne. Så politiet er massivt til stede. Der hænger også en helikopter i luften.

- Paludan står på en græsplæne ved havnen, som er omringet af et hegn. Alle bliver kropsvisiteret, hvis de vil ind i området, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Han oplyser desuden, at der står 50-60 tilskuere på en anden græsplæne over for Paludan, men at det hele foregår stille og roligt.

En større gruppe tilskuere har begivet sig ud for at se demonstrationen. Foto: Kenneth Meyer

