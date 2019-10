Flere anholdte på Amager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med uroligheder ved Oliebladsgade på Amager og i området omkring Amager Centret.

Det fortæller Lars Krabbe, politikommissær ved Københavns Politi.

To personer er blevet sigtet for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde, en er sigtet for at spytte efter politiet, og en er sigtet for overtrædelse af maskeforbuddet.

Ifølge TV2 Lorry er der tale om demonstranter, der vil forhindre den højrenationalistiske konference Scandza Forum fra at blive afviklet.

Politikommissær Lars Krabbe har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til, hvem der demonstrerer, eller om der er tale om en ulovlig demonstation.

Billeder fra demonstrationen viser, at poiltiet på et tidspunkt kortvarigt trak stavene i forbindelse med urolighederne, men kort før klokken 17 melder politiet, at der nu er stille derud.

Ifølge en live-blog, som den radikale venstrefløjs-platform Konfront har skrevet fra demonstationen, har de da også opløst blokade lige omkring klokken 17.