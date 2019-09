Flere biler i brand: - Flammerne var flere meter høje

Adskillige biler står i lys lue i Københavns nordvestkvarter natten til tirsdag.

Det beretter Ekstra Bladets kvinde på stedet, som står på Hjortholms Allé, hvor nogle af bilerne har holdt parkeret.

- Flammerne stod i fuldstændig lys lue. Brandvæsenet har slukket brandene, og nu har politiet spærret af. Der er tre biler der holder ind til kantstenen, hvor den i midten, ikke er udbrændt. Flammerne var flere meter høje, siger hun.

Yvonne Pless bor i området og var ude at lufte sin hund på den stille vej, da hun får sig en forskrækkelse.

- Der er ingen mennesker på vejen, men så pludselig bliver jeg helt chokeret, da ser jeg de her store flammer. Først ser jeg en lastbil og en lille bil brænde, men jeg fik så øje på flere brændende biler længere nede ad vejen også, siger hun til Ekstra Bladet.

Hovedstadens Beredskab er massivt tilstede.

- Det er ret usædvanligt for os med så mange bilbrande på et sted. Vi har indsat tre stationer for at få slukket det, siger operationschef i Hovedstadens Beredskab til Ekstra Bladet.

Der er flere forskellige bilbrande. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets kvinde på stedet kan ydermere fortælle, at det er en hvid varevogn, der er brændt på fronten og en personbil foran den, der er brændt i bagenden på Bispebjergvej.

- Få meter om hjørnet nede på Oldfuxvej er der først en udbrændt bil, der stadig ryger lidt og omkring 50-100 meter længere nede af Oldfuxvej endnu en bil, siger hun til sidst.

Op mod 24 brandfolk arbejder på højtryk for at få slukket ilden. Foto: Kenneth Meyer

Også på Borgskrivervej er to personbiler udbrændt.

- De står ved siden af hinanden med splintrede ruder og forenden helt brændt af, mens der ikke er sket noget med deres bagender. Varmen fra den forreste bil har været så høj, at noget af forlygterne på den ene bil er smeltet, siger Ekstra Bladets kvinde på stedet.

Helt chokeret

Yvonne Pless bor i området og var ude at lufte sin hund på den stille vej, da hun får sig en forskrækkelse.

- Der er ingen mennesker på vejen, men så pludselig bliver jeg helt chokeret, da ser jeg de her store flammer.

- Først ser jeg en lastbil og en lille bil brænde, men jeg fik så øje på flere brændende biler længere nede ad vejen også, siger hun til Ekstra Bladet.