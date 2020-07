Flere biler i uheld på motorvej

Flere køretøjer var mandag formiddag involveret i to forskellige trafikuheld i sydgående og nordgående retning på den Østjyske Motorvej ved Horsens C.

Det oplyste Sydøstjyllands Politi på Twitter.

'Færdselsuheld med flere parter i både sydgående og nordgående færdselretning på den østjyske motorvej ved Horsens C,' skrev de.

To uheld

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund, at der skete to uheld i sydgående og nordgående retning, men at ingen er kommet alvorligt til skade.

- I sydgående retning var der 5-6 køretøjer, som var stødt ind i hinanden og har fået nogle små buler.

- I nordgående retning var det et solouheld, hvor føreren mistede herredømmet med bilen og rullede rundt. Han er kommet en tur på sygehuset, fortæller vagtchefen.

Uheldene er sket nogenlunde samtidig.

- Men de skete altså uafhængigt af hinanden, fortæller Lars Grønlund.

Spærrede spor

Et spor i hver retning var tidligere spærret som følge af uheldet.

Lars Grønlund oplyser dog, at der nu er åbnet helt for trafik.

Ifølge Vejdirektoratet var der tidligere en forventet rejsetid på op til 15 minutter. Vagtchefen melder, at køen skulle være stilnet af mandag sen formiddag.