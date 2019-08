Flere biler i ulykke på motorvej

Flere køretøjer er tirsdag formiddag involveret i en ulykke på Køge Bugt Motorvejen lige før udfletningen til Amagermotorvejen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

- En Falck-bil holder i nødsporet derude, hvor man skal til at skifte hjul på en varebil, der holder foran den. Og af ukendte årsager er der en varebil, der påkører Falck-bilen, så der er flere af dem, der arbejder på stedet, der bliver ramt, siger vagtchef Peter Grønbæk til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at varevognen måske forsøgte at undvige en anden bil, der bremsede op, hvorfor den ramte Falck-bilen i nødsporet.

Ved sammenstødet blev en Falck-medarbejder kvæstet, mens en anden person også blev kvæstet. Begge er ifølge politiet uden for livsfare. Derudover blev tre andre personer kørt på sygehuset til tjek, men de menes ikke at være kommet alvorligt til skade.

Falck bekræfter over for Ekstra Bladet, at en af deres medarbejdere er kommet til skade ved ulykken.

- Han er blevet kørt til Rigshospitalet med politieskorte for at blive behandlet. Han er klar og ved bevidsthed, fortæller pressechef i Falck Nis Peder Kolby i en mail.

Siden flænset op

En enkelt vognbane er i skrivende stund spærret på stedet. Indledningsvis var to vognbaner spærret, men den ene er nu blevet åbnet. Det sidste spor ventes åbnet inden længe.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der har været tre ambulancer og tre brandbiler på ulykkesstedet foruden en lægeambulance. Han beskriver, at tilskadekomne har modtaget behandling i græsrabatten.

- Der holder en varevogn, som har fået flænset sin ene side op, siger han.

Han fortæller desuden, at en bilinspektør har været på stedet for at lave undersøgelser, der kan bidrage med at klarlægge hændelsesforløbet.