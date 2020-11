Flere biler kørt sammen: Motorvej spærret

Midt- og Vestsjællands Politi har torsdag formiddag været tvunget til at spærre Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk ved afkørslen til Kirke Sonnerup. Det sker, efter at tre biler er kørt sammen.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder Maria Sander Hansen til Ekstra Bladet.

- Hele motorvejen er spærret fra 10.11 for at rydde op. Tre biler er kørt sammen, og vi skal have fjernet køretøjerne, siger Maria Sander Hansen til Ekstra Bladet.

Det er fortsat uklart, om der er alvorlig personskade.

