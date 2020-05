En bilist er kørt ind i flere biler og mindst en person i Västerås i Sverige. Det skriver Expressen.

- Vi tror, at det handler om et sygdomstilfælde, men vi er i gang med at udrede det netop nu, siger Tobias Ahlén, der er politiets talsperson.

Omkring klokken 15.30 kom anmeldelsen fra Erikslund, der er et handelsområde i byen.

I første omgang forlød det, at flere personer også var blevet påkørt. Flere patruljer er på stedet.

Opdateres ...