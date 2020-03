Flere byer skærper indsatsen mod brud på coronaregler

Frygten for at flere vil trodse forsamlingsforbud og andre coronaregler i weekendens gode vejr har fået flere kommuner til i samarbejde med politiet at sætte ekstra ind for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

I København, Odense, Aarhus og Aalborg sættes skilte, der indskærper reglerne om at holde afstand og ikke samles mere end 10 personer, op rundt omkring i byerne.

Samtidig sendes kommunale medarbejdere ud i parker, ved legepladser og andres steder, hvor folk kunne tænkes at mødes, for at sikre, at reglerne overholdes.

I København sættes skilte op ved søerne - ikke mindst ved Dronning Louises Bro, som er et yndet sted at mødes i solskinnet.

Og efter ønske fra politiet ensrettes fodgængertrafikken rundt om søerne for at mindske smittefaren, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er i en ekstraordinær og alvorlig situation, og derfor er der brug for, at alle tager ansvar. Ved at stå sammen på afstand kan vi forhåbentlig få knækket smittekurven, så vi hurtigt kommer tilbage til det København, vi kender, udtaler vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Jon Pape.

Fredag kom rigspolitichef Thorkild Fogde med en formaning om, at det nu ville være slut med rådgivning og henstilling fra politiets side.

- Nu er indkørings- og tilvænningsperioden overstået. Nu vil loven blive håndhævet, advarede Thorkild Fogde.

- Det betyder ikke, at politiet ikke vil være i dialog med folk. Men det betyder, at vi vil give bøder for at få loven overholdt.

Rundt om i landet lyder meldingen fra politiet lørdag formiddag dog, at langt de fleste overholder reglerne og hurtigt efterkommer politiets henstillinger.

Foreløbig har Fyns Politi som den eneste politikreds givet en bøde til et værtshus, der holdt smugkro i Odense.

Selv om det nu kan være kommunale medarbejdere, der kommer med en henstilling, skal man ikke tage det mindre alvorligt, end hvis henstillingen kommer fra politiet.

Således understregede Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), på et pressemøde, at de kommunale medarbejdere ikke vil tøve med at kontakte politiet, hvis folk ikke efterkommer deres henstillinger om at spredes.