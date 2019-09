Flere danskere smittet med dødelig bakterie

Torsdag meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at to børn har mistet livet som følge af en komplikation til E.coli-bakterien VTEC.

Statens Serum Institut fastslår, at bakterien ikke er sjælden, men det er til gengæld meget sjældent, at smitte med bakterien fører til nyresvigt, som de to børn døde af.

I 2018 blev 21 danskere ramt af nyresvigt som følge af smitte med bakterien, hvilket kostede to personer livet. Og tal fra Statens Serum Institut viser, at det generelle antal af VTEC-tilfælde i Danmark er stigende.

Skriv til os Har du selv været smittet med colibakterie og oplevet nyresvigt, eller kender du nogen som har, hører vi gerne fra dig. Send os en mail på azk@eb.dk. Vis mere Luk

To udbrud

Ifølge en rapport fra maj 2019 med en samlet opgørelse over sygdomsforekomsten af VTEC-smitede fra 2014-2018 er der sket en støt stigning gennem de seneste tre år.

I 2018 blev i alt 495 tilfælde af coli-bakterien VTEC anmeldt til Statens Serum Institut. Til sammenligning var tallet en del lavere de forgangne år. Gennemsnittet i perioden mellem 2014-2017 var således 279 anmeldelser.

Det hænger sammen med, at flere bliver undersøgt end før, lyder det fra Flemming Scheutz, der er fagchef for colibakterier ved Statens Serum Institut.

- I starten undersøgte vi kun børn til en hvis alder og kun børn med blodig diarré. Men med nye teknikker har man besluttet, at alle patienter undersøges, hvis de har diarré, og det øger naturligvis antallet, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men omvendt kan vi se, at antallet af nyresvigt var ekstremt højt i 2018, hvor vi havde 21 tilfælde og to dødsfald. Det var meget usædvanligt. Tidligere år har det tal været fem til ti stykker. Det skyldes, at vi havde to udbrud. Det ene var ikke farligt, men det andet var mere alvorligt med to tilfælde af nyresvigt.

Flemming Scheutz oplyser, at der i år har været otte tilfælde med akut nyresvigt, hvor de to dødsfald i denne uge er de eneste foreløbigt. Torsdag lød det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at man arbejdede på højtryk i sagen, men man er ikke kommet afgørende videre endnu.

- Det er højst ubehageligt, og vi har ikke mistanke om smittekilde. Men det er højsæson her i august og september, og så er det to højst atypiske tilfælde. Vi har dog overhovedet ingen mistanke om et udbrud, fastslår fagchefen.

Gislev Friskole var torsdag lukket, da et barn på skolen døde som følge af smitte med en coli-bakterie. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Torsdag meddelte Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole på Fyn, at skolen var lukket, da barn onsdag afgik ved døden på grund af infektionen VTEC.

Samtidigt modtog forældrene et brev fra Styrelsen for Patiensikkerhed. Det skal man dog ikke frygte, understreger Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Man behøver som forælde ikke generelt at være bekymret for, at ens barn risikerer at blive alvorligt sygt, fordi man modtager et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om E. coli-bakterien VTEC i barnets institution.

- Vi ser relativt ofte infektioner med E. coli-bakterien VTEC. I disse to tilfælde er der tilstødt alvorlige komplikationer, som desværre har medført dødelig udgang, uddyber hun.

Symptomerne VTEC er en forkortelse af verotoksinproducerende escherichia coli . Denne type E. coli giver ofte blodig diarré med svære mavesmerter. Desuden kan den — hyppigst hos børn — føre til en alvorlig tilstand med blodmangel og nyresvigt. - Hold øje med akut maveinfektion, hvor barnet har ondt i maven og diarré, siger Anne Hempel-Jørgensen, der er sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Diagnosen stilles som ved andre diarré-sygdomme ved at påvise bakterien i afføringen. Det er vigtigt at undgå behandling med antibiotika og stoppende midler, da det har vist sig at føre til mere alvorlige sygdomstilfælde. På hospitalet vil man i stedet behandle med øget væsketilskud eventuelt givet som intravenøs behandling. Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

Se også: OL-vært tvunget til aflysning: Tarmbakterier i vandet

Se også: Colibakterier årsag til vandforurening i Aalborg

Se også: Myndighederne advarer: Kog vandet