Flere dræbt i flystyrt i Ukraine

Mindst fem personer har mistet livet, efter at et fire-motors fragtfly fredag styrtede ned i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Yderligere tre personer blev kvæstet, skriver det tyrkiske medie Hürriet Daily News.

Det sovjetisk designede fly var på vej fra Vigo i Spanien til Istanbul i Tyrkiet, da det pludselig forsvandt fra radaren klokken 7.10 lokal tid.

Flyet styrtede ned nær et fodboldstadion og en kirkegård. Foto: Ritzau Scanpix.

På det tidspunkt befandt det sig 13 kilometer fra lufthavnen i Lviv i Ukraine, hvor det skulle have mellemlandet. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge BBC.

Ifølge det ukrainske nyhedsbureau Unian er der tale om et militært lastfly, der havde syv ansatte om bord. Flyet styrtede ned i nærheden af et fodboldstadion og en kirkegård efter at være løbet tør for brandstof.

Den ukrainske minister for infrastruktur omtaler i et Facebook-opslag flystyrtet. Her skriver han, at der er iværksat en undersøgelse, der skal klarlægge de nærmere omstændigheder.

Ministeren, Vladyslav Kryklii, slutter opslaget med at skrive 'PS. Fem dræbte :('.