Flere eksplosioner i kæmpe brand: Måtte redde person ud

En industribygning på Kildebrøndevej i Greve brød søndag i voldsom brand. Og røgen drev ind over Greve, hvor borgerne blev opfordret til at holde sig ude af røgfanen og i øvrigt lukke vinduer og døre.

- Det brænder kraftigt, og der har været flere eksplosioner på grund af gasflasker, kunne Ekstra Bladets mand på stedet fortælle.

Kort efter klokken 16.30 oplyste Hovedstadens Beredskab, at branden nu er under kontrol, og efterslukningen er gået i gang.

- Politiet har dog bedt os om ikke at gå ind i området, fordi de gerne vil have mulighed for at lave deres tekniske undersøgelser, inden vi begynder at rode alt for meget rundt, siger operationschef Jan Kirk-Iversen til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Person reddet ud

Anmeldelsen kom via 112 klokken 13.51. Og ifølge TV2 husede bygningen en gruppe udenlandske arbejdere i forlængelsen af et gartneri, hvor de udenlandske arbejdere er ansat.

Vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi fortæller ifølge tv-stationen, at alle skulle være sluppet ud af bygningen. Det vides dog ikke med sikkerhed, før politiet har tjekket bygningen.

Myndighederne har ifølge TV2 desuden reddet en person ud af bygningen. Vedkommende bliver tjekket for røgforgiftning.

Foto: Kenneth Meyer

Der er udbrudt brand i en bygning på Kildebrøndevej vej i Greve. Branden udvikler røg, der driver ind over Greve. Folk opfordres til at holde sig ude af røgfanen og holde døre og vinduer lukkede. Politiet har endnu ikke oplysninger om brandårsag eller om der er tilskadekomne. — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 7. juli 2019