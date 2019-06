Flere er døde af 'koldtvands-chok' i hedebølgen

Er du på ferie i Europa - og oplever du noget usædvanligt i forbindelse med hedebølgen - så skriv og send fotos til os.

Tre personer er foreløbig omkommet i Frankrig under den europæiske hedebølge, der ventes at tage til de kommende dage.

Mens temperaturen torsdag er dalet i Danmark, så ventes der op til 45 graders varme i blandt andet Frankrig og Spanien.

De tre personer er angiveligt døde af et såkaldt 'koldtvands-chok', som kan opstå, hvis man hopper i koldt vand efter at have opholdt sig i ekstrem varme.

De tre personer er omkommet uafhængigt af hinanden.

En 62-årig kvinde døde på stranden ved Montpellier. En 75-årig mand døde på en nærliggende strand.

En anden mand i 70'erne fik hjertestop, mens han badede, oplyser flere franske medier.

Det er godt at blive svalet af i varmen. Men pas på med at udsætte kroppen for ekstremt voldsomme temperatursvingninger, advarer lægerne. Foto: Jaime Reina/AFP

Redningsfolk advarer

Dødsfaldene har fået franske rednings-arbejdere til at advare om, at det kan være forbundet med livsfare at udsætte kroppen for hurtige og voldsomme temperatursvingninger. Særligt ældre og personer med hjerteproblemer og kredsløbs-sygdomme skal passe ekstra på.

Ifølge myndighederne er adskillige personer druknet i både Polen og Letland, mens de har taget afsvalende bade i floder og søer.

Stranden ved La Concha i det nordlige Spanien. Foto: Ander Gillinea/AFP

I Spanien ventes temperaturen at snige sig helt op på 45 grader visse steder. Hedebølgen ventes fredag at ramme 33 ud af 55 provinser.

Foto: Jaime Reina/AFP

Vinbønder glæder sig

I Frankrig ruster befolkningen sig også til varmechokket.

Det er dog ikke alle, som frygter den ekstreme varme. De franske vinbønder ser med glæde frem til et regulært varmegok. Det vil nemlig give en forrygende god årgang.

- Et par dage med hedebølge lige nu vil være den rene magi, fastslår lederen af det franske vinråd, Phillippe Bardet, over for nyhedsbureauet AFP.

I Brandenburg i Tyskland blev den 70 år gamle varmerekord for juni slået i går, da temperaturen nåede op på 38,6 grader.

En mandlig knallertkører i byen blev stoppet af politiet, da han kørte splitternøgen rundt - kun iført hjelm og sandaler.