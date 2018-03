Flere henvendelser om bandedrab: Politiet kigger i alle retninger

Københavns Politi har endnu ikke lagt sig fast på et motiv efter gårsdagens drab på et medlem af Loyal To Familia

Ved du noget, så tip so på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Den 24-årige skuddræbte mand, der torsdag morgen klokken lidt over syv blev fundet i Valbyparken af en hundelufter, var en mand med mange potentielle fjender.

I forbindelse med drabet oplyste Københavns Politi, at offeret havde relationer til bandemiljøet, og at den dræbte anses for at have været med i en bandegruppering, der var en del af sidste års bandekonflikt i København. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om Loyal To Familia (LTF).

For fire år siden fik den 24-årige en dom på to et halv års fængsel for besiddelse af to skarpladte Zastava-pistoler, mens han i en periode fungerede som livvagt for en daværende krigsminister i Bandidos.

LTF'er dræbt i park: Her er hans vilde fortid

Den afdøde havde kurdiske rødder og tilsluttede sig, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, på et tidspunkt den kurdiske YPG-milits i væbnet kamp mod Islamisk Stat i Syrien. På hans facebookprofil er der flere billeder, hvor han poserer i uniform og tungt bevæbnet.

Hos Københavns Politi har man endnu ikke lagt sig fast på et motiv.

- Vi kigger stadigvæk i alle retninger, siger Torben Svarrer, der er politiinspektør og chef i Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi.

- Vi har allerede fået en del henvendelse, som vi nu kigger nærmere på, siger politiinspektøren.

Ekstra Bladet erfarer, at den 24-årige i sidste uge blev overfaldet under et opgør i Husum vest for København, men det vil Torben Svarrer hverken be- eller afkræfte.

- Alle sager fra den seneste tid indgår i efterforskningen, siger han fredag formiddag til Ekstra Bladet