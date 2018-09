Flere hundrede frygtes savnet efter skibsforlis

BBC rapporterer, at flere hundrede kan være savnet, efter passagerfærge kæntrer på Victoria-søen i Tanzania

En passagerfærge med et stort antal mennesker om bord er kæntret på Victoria-søen. Det bekræfter myndighederne.

Britiske BBC, der har billeder af den kæntrede færge, fortæller, at flere hundrede mennesker frygtes savnet.

- Vi beder til Gud, at han vil give os håb midt i en sådan ulykke, siger en regional kommissær, Adam Alima, til journalister.

- Vi beder til Gud om at give os håb, at der ikke har været stort antal omkomne.

En lokal embedsmand siger til BBC, at fem er døde ved forliset, og at 102 er reddet i land. Men en anden fortæller, at færgen var overfyldt og havde flere end 400 mennesker om bord.

Det er kendt, at mange færger på Victoria-søen ofte har alt for mange passagerer om bord.

Færgen "MV Nyerere" vendte rundt på Victoria-søen mellem øerne Ukora og Bugolara.

Lokale er taget ud i deres både og joller for at deltage i redningsarbejdet.

Opdateres.