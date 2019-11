Flere hundrede sigtes for narkohandel i Skive

En række personer, der er mistænkt for at være narko-pushere i og omkring Skive har de seneste par dage haft besøg af politiet, der har foretaget en række anholdelser og ransagninger. I alt syv personer, der menes at være relateret til den omfattende narkohandel i Skive, er blevet varetægtsfængslet i sidste uge efter en omfattende efterforskning.

Og nu fortsætter Midt- og Vestjyllands Politi til køberne.

De har mandag og tirsdag været ude at sigte 85 mennesker og forventer i alt at sigte omkring 275 personer for køb af narkotika.

- Det, vi gør nu, er jo i virkeligheden at tage fat om roden til problemerne. For når der er købere, vil der også altid være sælgere, og selv om politiet gør en stor indsats for at angribe den organiserede narkohandel, så er det et grundlæggende problem, at der stadig er en efterspørgsel, og det er det, vi i Skive forsøger at gøre noget ved nu, siger politikommissær og leder af den lokale efterforskningsafdeling Christian Toftemark i en pressemeddelelse.

De fortæller, at de har identificeret en del af køberne, der vil modtage et bødeforlæg i e-boks. Betaler de bøden, gør politiet ikke mere ud af sagen, men ellers vil de blive indkaldt til et retsmøde. Andre købere risikerer fængselsstraf.



Købene ligger i spændet mellem 0,5 gram og 60 gram kokain, og køberne repræsenterer et bredt udsnit af Skive og omegns befolkning.

- Det er altså også helt almindelige mennesker og det, vi kalder festnarkomaner, siger Christian Toftemark.

