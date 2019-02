Flere i kritisk tilstand efter ulykke

Mindst to personer er kommet alvorligt til skade efter et sammenstød mellem to biler ved Hillerødmotorvejen onsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buck til Ekstra Bladet.

- To biler er kørt frontalt ind i hinanden. Der er minimum to tilskadekomne, som er kørt på hospitalet i kritisk tilstand, siger David Buck til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der er ambulancer og redningsfolk på stedet, der skal fragte de tilskadekomne på hospitalet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet ligger den ene bil på siden, mens den anden holder i autoværnet. Ulykken er sket, hvor Hillerødmotorvejen begynder.

Nordsjællands Politi skriver således på Twitter.

Pga. færdselsuheld er Hillerødmotorvejen spærret i begge retninger ved afkørsel 11 - afslutningen af motorvejen. Nordgående trafik ledes af ved afk. 11 og sydgående trafik ledes af ved Kollerødvej. Politi og redning på stedet. Giv plads. Pt. ikke yderligere. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) February 27, 2019

Politiet har sørget for, at nordgående trafik ledes af motorvejen ved afkørsel 11.

Sydgående trafik ledes af ved Kollerødvej.

Bilerne er blevet vendt og bliver nu ledt af motorvejen.

Oprydningsarbejdet forventes først overstået til midnat, melder Vejdirektoratet.