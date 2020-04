Flere kalve brændt inde i voldsom gårdbrand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der er gået ild i en lade med halm og kalve på en gård i nærheden af Glejbjerg i Sydøstjylland.

Brandvæsenet fik anmeldelsen klokken 15.01, og de har fået branden under kontrol. Men slukningsarbejdet kommer til at tage et døgns tid, og de har ikke det fulde overblik over situationen endnu.

- Det er en forholdsvis omfattende brand. Det er en 800 kvadratmeter stor lade, hvor der både er kalve der inde og bigballer i den anden ende af laden. Ballerne er stablet i seks meters højde, fortæller Casper Christensen, operativchef ved TrekantBrand, til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke det fulde overblik over dyrene endnu. Nogle af kalvene reddet ud, men nogle er også brændt inde, siger han videre.

@TrekantBrand Trekantbrand er i øjeblikket indsat til en større gårdbrand nær Glejbjerg. Der er ild i en lade med halm. Der er indsat enheder fra flere stationer. Hold venligst afstand til stedet, og giv beredskabet ro til slukningsarbejdet. — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) April 5, 2020

Han oplyser, at der er en dyrlæge på stedet sammen med brandvæsenet.

Det er en større indsats, hvor enheder fra flere stationer er kørt til for at slukke branden.

Der er ikke kommet nogen personer til skade ved den gårdbranden.