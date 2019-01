Flere køretøjer havareret: Nu revser politiet danskerne

På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er der fortsat kø, efter en havareret lastbil tidligere mandag blokerede for trafikken. Nu opfordrer politiet til, at man kører efter forholdene

En havareret lastbil satte mandag en stopper for trafikken på Storebæltsbroen.

Nyt om Storebæltsbroen

Selvom lastbilen mandag aften er fjernet, så er køen endnu ikke helt opløst, og det giver anledning til mindre uheld, når bilisterne ikke holder behørig afstand til den forankørende.

- Folk er ikke opmærksomme på forankørende eller havarerede køretøjer. Vi har haft tre eller fire mindre uheld, og hver gang, der kommer sådan et, så bliver køen lidt længere, siger vagtchef ved Sydsjællands Politi Søren Østervig.

'Hold afstand'

De mindre uheld i køen har fået Sydsjællands Politi til tasterne på Twitter, hvor de beder trafikanter om at udvise forsigtighed i køen, så der ikke opstår flere uheld.

'Flere køretøjer havareret efter lukning af broen tidligere. Ligeledes flere små færdselsuheld. Kø tilbage til afk. 40A. Vi anmoder om skærpet opmærksomhed!! KØR NU EFTER FORHOLDENE', skrev Sydsjællands Politi lidt efter klokken 18 på Twitter.

Det var åbenbart ikke nok til at få bilisterne til at passe bedre på, for omkring halvanden time senere måtte politiet igen komme med en opfordring.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Vestmtv retning @Storebaelt . Vi gentager vores opfordring: Kør nu forsigtigt og hold afstand til forankørende!!! ALLE vil gerne hjem - sikkert!!. Og husk, at der arbejder folk på uheldsstederne, der også gerne vil sikkert hjem. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 14, 2019

Kødannelse

Storebælt var tidligere mandag spærret i retning mod Fyn, og køen er endnu ikke helt afviklet på Vestmotorvejen.

- For tre kvarters tid siden var der stadig syv-otte kilometers kø. Men det løsner sig hele tiden lidt. Vi har en forhåbning om, at det snart er opløst, siger Søren Østervig.

Det er ikke kun på grund af køen, at politiet beder bilisterne om at være opmærksomme. Det er også for deres egen sikkerhed, og for sikkerheden af dem, der arbejder på strækningen.

- Det er en forhåbning om, at folk vil være lidt opmærksomme, så vi kan få alle hjem i god behold, siger vagtchefen.