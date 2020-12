Flere kvæstede efter stor eksplosion i Bristol

Et stor eksplosion ramte torsdag formiddag Avonmouth nær Bristol i England, hvor en lagerbygning eksploderede og flere blev kvæstet.

- Mandskab fra Avonmouth, Southmead, Yate, Patchway, Kingswood og Temple er i øjeblikket i til stede. Vi kan bekræfte, at der er flere kvæstede på ulykkesstedet, siger brandvæsnet til Sky News.

Brandvæsenet blev tilkaldt til stedet torsdag formiddag kl. 11.22.

En helikopter er set i området søge efter savnede personer efter den store eksplosion. Udover helikopteren deltager både politiet og brandvæsenet på ulykkesstedet.

- Betjente er fortsat til stede og vil formentlig være på ulykkesstedet i et stykke tid, mens vi samarbejder sammen med de andre redningstjenester om den her store ulykke. Politiets undersøgelser om, hvad der er sket, er stadig på et meget tidligt stadie, og er noget vi arbejder på, udtaler Politichefinspektør Mark Runacres.

Det fremgik i første omgang i denne artikel, er der var tale om dræbte. Det er dog endnu for tidligt at konstatere. Ekstra Bladet følger udviklingen.

Opdateres ..