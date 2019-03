Flere kvæstet efter arbejdsulykke

En arbejdsulykke på en gård uden for Holstebro betyder, at flere personer er kørt på hospitalet. Ifølge politiet er der risiko for omkomne

Flere personer er kørt på sygehuset efter en arbejdsulykke på en gård uden for Holstebro fredag eftermiddag.

Det skriver TV Midtvest.

- Vi ved ikke, om der er nogen døde endnu. Men Arbejdstilsynet er derude, fordi der er risiko for, at nogen vil afgå ved døden, siger vagtchef Rene Pagn fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

De vil endnu ikke oplyse, hvor slemt det står til med de tilskadekomne af hensyn til de pårørende.

Over for Ekstra Bladet oplyser vagtchefen, at der har været en masse ambulancer på stedet. Desuden skriver TV Midtvest, at brandvæsnet og en lægeambulance har været på gården.

Politiet fik anmeldelsen om arbejdsulykken klokken 11.36, og kort tid efter klokken 14 arbejder politiet på stedet sammen med Arbejdstilsynet.

Ekstra Bladet følger sagen.