Flere kvæstet under farligt vulkanudbrud

En vulkan er gået i udbrud på White Island i New Zealand mandag. Vulkanøen ligger omkring 50 kilometer fra østkysten af New Zealands nordlige ø.

Flere personer frygtes at være kommet til skade, oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 100 mennesker befandt sig på eller nær øen, da vulkanen gik i udbrud.

Flere personer "kan der ikke gøres rede for", siger hun.

New Zealands nationale katastrofeberedskab advarer om, at det er farligt at opholde sig i nærheden af vulkanen, der også kaldes Whakaari.

Vulkanen gik efter flere ugers rumlen i udbrud mandag eftermiddag kort efter klokken to lokal tid.

Redningshelikoptere sat ind

Avisen New Zealand Herald skriver, at "adskillige personer angiveligt er kritisk såret". Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Flere redningshelikoptere er på vej til stedet, og der er blevet oprettet et katastrofecenter på Whakatane Hospital.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.

Mandag eftermiddag blev alarmniveauet hævet til fire, hvilket er det næsthøjeste trin på skalaen.

Det skriver New Zealand Herald.

White Island er en såkaldt stratovulkan, som er opbygget af mange lag af lava.