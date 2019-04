Flere LTF-medlemmer udvist: Politi afværger slagsmål i retten

To af de nu dømte i en LTF-sag var torsdag nær ved at komme op at slås i Retten i Roskilde på den sidste af i alt 34 retsdage, der endte med, at 13 mænd blev tildelt fængselsstraffe på mellem ni måneder og syv et halvt år.

Og havde det ikke været for det store opbud af betjente, som gennem hele sagen har bevogtet de tiltalte, var der formentlig sket langt mere end de tegn, fakter, råb og gestikulationer, som blandt andre anklager Randi Tvile blev vidne til.

- Jeg kunne høre, at der blev snakket hårdt til hinanden. Da jeg får kigget ned, kan jeg se, at nogle betjente har lagt sig imellem, siger Randi Tvile til Ekstra Bladet.

Ballade flere gange

Ifølge Randi Tvile var der dog i denne sag ikke noget usædvanligt i det. Der har gennem hele retssagen, der begyndte i november sidste år, været uoverensstemmelser mellem flere af de tiltalte.

Af de 13 tiltalte fik tre torsdag en udvisningsdom i tillæg til deres fængselsstraf. Det er en alvorlig sanktion for de dømte, og det kan ifølge Randi Tvile sagtens være årsag til, at der allerede inden retten blev sat torsdag, opstod ballade.

Ifølge Randi Tvile valgte politiet ikke at sigte nogen for balladen i retssalen.

Dansker var krigsminister En af de dømte er en 22-årig dansk statsborger, som har titlen som 'krigsminister' i banden. Han blev idømt en fængselsstraf på seks år, ti måneders fængsel og ti dage. På hans straffeattest kommer der nu til at stå, at han er dømt for afpresning, vold, dokumentfalsk og bedrageri. Særligt skærpende var det, at kriminaliteten blev begået under bandekonflikten mellem LTF og Brothas. Vis mere Luk

Det skete til gengæld i januar, da et vidne skulle afgive forklaring, og de tiltalte var blevet henvist til et lytterum.

Truede vidne

To betjente fulgte den nu dømte Selcuk Can ind i et lytterum, og da vidnet afgav forklaring, blev Can tilsyneladende så arrig, at han udbrød 'Han skal have bat', mens betjentene hørte på det.

De vurderede Selcuk Cans udbrud som en trussel, og anklagemyndigheden valgte siden at føje et ekstra forhold til anklageskriftet om vidnetrusler.

Retsformanden var enig i, at der var tale om trusler, og det er Selcuk Can nu også dømt for.

Ingen respekt

Under domsafsigelsen lagde retsformanden vægt på, at udvisningen af Selcuk Can og to andre fra sagen blandt andet skyldtes, at de slet ingen respekt har for det samfund, de burde være en del af. Og for Selcuk Cans vedkommende kom truslerne under sagen til at have afgørende betydning for hans udvisningsdom, fortalte retsformanden under domsafsigelsen.

Randi Tvile fortæller til Ekstra Bladet, at trusler og frygt for LTF-medlemmer tilsyneladende har haft stor betydning for flere vidner, som på trods af politiets bevismateriale i sagen pludselig ikke havde lyst til at fortælle, hvad de havde været udsat for.

- De kunne i retten sidde og sige, at de ikke har været udsat for noget, selv om vi havde beviser på både telefoner, computere og fra skadestuer, hvor der var optaget rapport, siger Randi Tvile.

Alligevel endte anklagemyndighedens bevismateriale med at være tilstrækkeligt til, at de 13 blev idømt tilsammen 59 års fængsel for adskillige forhold om trusler, afpresning, narko og våbenbesiddelse.