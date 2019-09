Flere mennesker skudt i hollandsk by

Adskillige mennesker er blevet ramt af skud i den hollandske by Dordrecht, oplyser politiet til Reuters.

Politiet i Rotterdam, som Dordrecht ligger i nærheden af, er kommet med en udtalelse på Twitter.

'Ved et skyderi på heimerstein i Dordrecht er flere ofre omkommet. Vi er talstærkt til stede og efterforsker, hvad der er sket.'

Bij een schietincident op de #heimerstein in #Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurt is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

En talsmand for politiet, Wim Hoonhout, siger til AP, at 'det synes at være en familietragedie'. Der er ingen yderligere detaljer om skyderiet.

Fotos fra stedet viser et stort opbud af politi og redningsfolk i det boligkvarter i Dordrecht, hvor skyderiet skete.

Der er sat en stor politioperation i gang efter skyderiet.

Byens borgmester, Wouter Kolff, skriver i tweet, at der "har været en meget alvorlig hændelse."

Ifølge det hollandske medie ad.nl fortæller lokale naboer til huset, hvori skyderiet er blevet begået, at det er et familiedrama. Myndighederne skulle være rykket ud til stedet omkring klokken halv seks mandag.

Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

Forrige skyderi

Det er under et år siden, at der sidst var et skyderi i en hollandsk by, da Utrecht 18. marts 2019 var udsat for et angreb. Her blev tre personer dræbt, mens yderligere fem blev såret.

Dengang blev det frygtet, at skyderiet var et terrorangreb. Efter politiet arresterede en 37-årig mand fra Tyrkiet, gav Anklagemyndigheden dog udtryk for, at det var internt familieopgør.