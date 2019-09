Flere motorvejsuheld: Voldsom regnbyge skaber ravage

Der er sket to færdselsuheld på Midtjyske Motorvej fra Vejle mod Herning

En kraftig regnbyge har været skyld i ikke færre end to uheld på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Omkring klokken 15.26 og 15.34 får vi anmeldelser om, at der er sket færdselsuheld. Der har været en kraftig regnbyge, men politiet er på stedet nu for at undersøge sagen. Der er kun mindre materiel skade som følge af færdselsuheldene, siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratet vil der tidligst være ryddet efter uheldet omkring klokken 16.30. Politiet oplyser dog, at der ikke er nogen afspærring på strækningen.