Flere og flere spøgelsesskibe: Nordkoreanske lig driver rundt i vandet

Japansk politi har mere og mere travlt med at bjærge lig fra nordkoreanske fiskerbåde, der skyller ind på landets kyster

Spøgelsesskibe fra Nordkorea har længe været en tilbagevendende plage ved de japanske kyster.

Tilsyneladende ubemandede fiskerbåde i træ er skyllet i land eller har ligget og vugget i havet mellem Japan og Nordkorea flere gange de sidste år, men den seneste tid er antallet af både steget vildt.

Og nu er der altså igen blevet fundet en gammel fiskerbåd på kysten i Japan. Japansk politi har ifølge Japan TImes gennemgået båden, og i den fandt man syv døde mænd og materiale, som gjorde det klart, at der netop var tale om en båd fra det nordkoreanske regime.

Kim-merchandise

Det var en 16-meter lang båd, de døde mænd blev fundet i i onsdags. Politiet i Japan har fortalt, at ligene lå i små rum nede i den strandede fiskerbåd, mens et enkelt lig lå i vandet lidt væk fra båden.

Men de døde kroppe var ikke det eneste, man fandt. I princippet kan man ikke være sikker på, at fiskerbådene kommer fra Nordkorea, men politiet fandt billeder af to afdøde ledere af Nordkorea: Kim Il Sung og Kim Jong Il (far til nuværende leder Kim Jong Un).

Derudover lå der også cigaretpakker med skrift fra Nordkorea i båden.

Har været døde længe

Ind til videre har politiet kun obduceret et af ligene. Det har vist sig at være end mand i alderen 30-50 år, som har været død siden september.

Ligene har altså ligget længe, og de har derfor været en del medtaget.

Resten af ligene skal obduceres i de kommende dage, lyder det fra politiet i Japan.

Flere og flere døde

Japan har ført statistik over de mange strandede fiskerbåde og døde nordkoreanere siden 2013, og tallene viser tydeligt, at flere og flere både og døde mennesker strander i nabolandet.

Der er ikke en entydig forklaring på de mange døde mennesker, men japanerne mener, at dårligt fiskervejr kan være en af årsagerne til den ekstreme stigning.

En anden grund kan være de mange sanktioner mod Nordkorea, som gør, at de ikke kan sælge deres varer til udlandet. Det udtalte Marcus Noland, der er analytiker ved Peterson Insititute for International Economics, i december:

- Fiskerne mødes med andre både i internationalt farvand, hvor de kan sælge deres fisk, så varerne kan få nye mærkater (sydkoreanske eller japanske, red.) på, og derved undgå sanktionerne, sagde analytikeren.