Flere personer anholdt efter to skudepisoder i Køge

Flere personer er torsdag morgen blevet anholdt i forbindelse med to tidligere skudepisoder i Køge.

Det skriver Midt- og Vestsjælland i en pressemeddelelse.

Skudepisoderne skete 21. januar, hvor en 17-årig dreng blev ramt af skud, og 28. januar, hvor to mænd på henholdsvis 26 og 31 år blev ramt af skud.

Politiets aktion var rettet mod personer, som mistænkes for at have en rolle i de to skyderier, lyder det i pressemeddelelsen.Politiet har foretaget ransagning af flere adresser og lokaliteter primært i Køge-området i forbindelse med anholdelserne.

Episoden den 21. januar fandt sted på Karlemosevej, hvor en 17-årige dreng blev ramt af skud i torso.

Han var indlagt og fik intensiv lægebehandling, men var uden for livsfare. Politiet sagde dagen efter, at det efterforskede sagen som et forsøg på manddrab.

Den anden episode udspillede sig på Parkvej i Køge, hvor de to mænd blev skudt på en parkeringsplads. Begge var i kritisk tilstand.

Efter skudepisoderne indførte politiet visitationszoner i Køge i 14 dage. Den udløb 12. februar.

På nuværende tidspunkt kan politiet ikke oplyse nærmere om de anholdte. Senere torsdag vil politiet sende flere informationer ud, skriver politiet i pressemeddelelsen.